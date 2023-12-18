Опрос показал, что на Украине упало доверие практически ко всем социальным институтам

Согласно исследованию Киевского международного института социологии, доля тех, кто доверяет правительству, снизилась до 26%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доверие граждан Украины практически ко всем ключевым социальным институтам упало в декабре текущего года по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

"По сравнению с декабрем 2022 года растет критика органов власти. В частности, доля тех, кто доверяет Верховной раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет, выросла с 34% до 61%. Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие выросло с 19% до 44%", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте института.

КМИС приводит данные и относительно других социальных институтов. Так, доверие населения к президенту Украины Владимиру Зеленскому снизилось с 84% в декабре 2022 до 62% сейчас, при этом количество тех, кто не доверяет главе государства, увеличилось с 5% до 18%. Также граждане стали меньше доверять Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Институт характеризует уровень доверия к судам и прокурорам как "критически низкий". "Лишь 12% украинцев доверяют судам, лишь 9% доверяют прокурорам. Не доверяют 61% и 64% соответственно. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам - 21%, но более важно, что было значительно меньше (вдвое) тех, кто не доверял им", - отмечается в пресс-релизе.

Единственным институтом, сохраняющим "абсолютное доверие" в обществе, остаются Вооруженные силы Украины. 96% граждан страны доверяют украинской армии, эта цифра не изменилась по сравнению с декабрем 2022 года. Кроме того, согласно опросу КМИС, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. "Большинство украинцев - 59% - одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему Залужному. Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, является достаточно небольшой", - уточняет институт.

"Нарастание критики и снижение доверия власти, скорее всего, являются следствием, с одной стороны, ложных ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензиями по эффективности и прозрачности деятельности", - считает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Об опросе

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с гражданами старше 18 лет. Всего в нем принял участие 1 031 респондент с подконтрольных Украине территорий. Погрешность не превышала 3,4%.

Отмечается, что в условиях боевых действий существует несколько факторов, которые могут оказывать влияние на точность социологического исследования. Однако в институте считают, что "полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность для населения Украины, проживающего на подконтрольной правительству территории, и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения".