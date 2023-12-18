Луганских таможенников могут привлечь для работы на юге России

Как уточнил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, интеграция Луганской таможни в ФТС России находится "на завершающей стадии"

ЛУГАНСК, 18 декабря, /ТАСС/. Таможенников, работающих в Луганской Народной Республике, могут привлечь для работы в пределах Южного региона России. Об этом журналистам в Луганске сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"Пока здесь [в ЛНР] оборот такой и загрузка людей еще небольшая, поэтому мы серьезно рассматриваем варианты использования луганских таможенников в пределах Южного региона, может быть, Северо-Кавказского, для того чтобы обеспечить транспортно-логистический коридор Север - Юг, который сейчас работает с очень большим напряжением", - сказал он.

Давыдов отметил, что интеграция Луганской таможни в ФТС России находится "на завершающей стадии". "В течение года прошли более 200 человек через различные форматы [обучения], в первую очередь, через нашу Российскую таможенную академию. Подключены базы данных, подключена система электронного документооборота [к Луганской таможне]. Предстоит еще серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, но базовые вещи уже сделаны", - рассказал он.

По словам Давыдова, Луганская таможня готова к увеличению объемов внешней торговли. "Я считаю, что на данный момент уже Луганская таможня готова для того, чтобы существенно, в разы, если не в десятки раз, нарастить внешние торговые обороты республики. Дело за партнерами", - сказал он.

Луганская таможня подчинена Южному таможенному управлению ФТС России. В регионе работают пять таможенных постов фактического контроля. Товары, поступающие в адрес участников внешнеэкономической деятельности из ЛНР, проходят контроль в таможенных органах Ростовской области и Республики Крым. Внешнеэкономическую деятельность в ЛНР ведут 34 предприятия.