В ОП считают, что в РФ необходим новый указ президента о поддержке многодетных семей

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что новый указ президента России Владимира Путина должен вывести на федеральный уровень большинство мер поддержки многодетных семей, которые сейчас есть, "но практически полностью не реализуются в регионах"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Новый указ президента, который бы выводил на федеральный уровень большинство мер поддержки многодетных семей, необходим в России. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко в ходе презентации доклада комиссии "Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ".

"Мы считаем, что нам необходим новый указ президента о поддержке многодетных семей и многодетности в РФ", - сказал Рыбальченко, уточнив, что всего в докладе предусмотрено 12 мер поддержки.

Он напомнил, что прежний подобный указ был принят в 1992 году еще до поправок в Конституцию и относится к периоду, когда в большинстве регионов демографическая ситуация была нормальной. "Он [указ], конечно же, ориентировался на региональные меры поддержки многодетных семей и на социальную модель поддержки многодетных семей - то есть по нуждаемости. <...> Если мы будем поддерживать многодетность как ценность, а наши меры будут универсальными, в таком случае мы сможем переломить нашу ситуацию", - сказал Рыбальченко.

По его словам, новый указ президента должен вывести на федеральный уровень большинство мер поддержки многодетных семей, которые сейчас есть, "но практически полностью не реализуются в регионах". "Надо нарастить эту поддержку. Мы предлагаем внедрить федеральный многодетный капитал. <...> Размер его должен быть выше того, который сейчас есть. [предлагаем] 1 млн рублей - это такая понятная сумма", - сказал Рыбальченко.

Как считают общественники, многодетный капитал должен предоставляться при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в одной семье по аналогии с материнским (семейным) капиталом.

Дригие предложения общественников

Как отмечается в докладе, в частности, при рождении третьего или последующих детей предлагается расширить использование материнского капитала для улучшения жилищных условий, обеспечить ежегодную индексацию субсидии не ниже уровня инфляции. Также предлагается рекомендовать регионам с низкой рождаемостью ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей с тем, чтобы общая сумма федеральной и региональной субсидий составляла не менее 1 млн рублей.

Кроме того, общественники предлагают выделять многодетным семьям бесплатно в собственность земельные участки для строительства дома или дачи. Как считают авторы доклада, материнский капитал можно было бы использовать для покупки семейного автомобиля отечественного производства; коммерческого найма жилья, если семья стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Также предлагается освободить многодетные семьи от налога на единственное имущество - земельный участок размером до 1 га, квартиру, дом, дачу, автомобиль. А посещение детсадов и муниципальных образовательных организаций для семей с тремя и более детьми предлагается сделать бесплатным.

Также общественники предлагают увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости. Кроме того, предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.