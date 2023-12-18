Платье принцессы Дианы продали на аукционе за более $1 млн

По оценкам экспертов, изначальная стоимость составляла $100 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Платье принцессы Дианы, которое она носила в 1985 и 1986 году, было продано за рекордные $1 148 080 (£904 699). Об этом сообщает газета The Telegraph.

По ее данным, бархатное вечернее платье черного цвета, принадлежавшее принцессе, было продано на аукционе Julien's Auctions в Голливуде. По оценкам экспертов, изначальная стоимость платья составляла $100 тыс. (£78 801), однако экспонат ушел с молотка за сумму, в 11 раз превышающую указанную цену. Это платье Диана надевала дважды: в Италии в 1985 году во время королевского тура с принцем Чарльзом (сейчас король Великобритании Карл III) и на концерте Ванкуверского симфонического оркестра в 1986 году.

Кроме того, на аукционе была продана блузка, в которой принцесса позировала во время фотосессии, организованной по случаю помолвки с принцем Чарльзом в 1981 году. Креповая блуза с объемным воротником из рюшей ушла с молотка за $381 тыс. (£300 228), что больше, чем в четыре раза превышает ее первоначальную стоимость в $80 тыс. (£63 040).

15 сентября аукционный дом Sotheby's сообщил на своем сайте, что красный джемпер британской принцессы Дианы с овцами ушел с молотка за более чем $1,1 млн. Диана впервые надела этот шерстяной джемпер в июне 1981 года, появившись в нем на матче в поло со своим будущим мужем принцем Чарльзом. Кофта была изготовлена малоизвестной лондонской фирмой Warm & Wonderful, которая получила множество заказов после публикации в газетах фотографий, сделанных во время матча. Модель красного джемпера с белыми овцами и одной черной компания выпускала до 1994 года, а в 2020 году вновь запустила ее в продажу.