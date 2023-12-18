В больницах Подмосковья установили около 50 рентген-аппаратов с начала года

На обновление медицинской техники было направлено свыше 900 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка 50 цифровых рентгеновских аппаратов установили в медицинских учреждениях Московской области с начала текущего года. На обновление медицинской техники было направлено свыше 900 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы уделяем особое внимание оснащению наших стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым. Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем "новые точки". Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что, в частности, новый рентген-аппарат заработал в центральной поликлинике Луховицкой больницы. Аппарат предназначен для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослому населению, а также при необходимости экстренной помощи детям.

Отмечается, что на рентген-исследование направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение".