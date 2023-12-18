В Архангельске закрыли транспортную переправу между островами Хабарка и Бревенник

В акватории Северной Двины, где они расположены, образовалось нагонное повышение уровня воды

АРХАНГЕЛЬСК, 18 декабря. /ТАСС/. Ледовая транспортная переправа между островами Хабарка и Бревенник в Архангельске временно закрыта из-за погодных условий, сообщили на сайте городской администрации. В акватории Северной Двины, где они расположены, образовалось нагонное повышение уровня воды.

"Транспортная ледовая переправа Хабарка-Бревенник из-за погодных условий в настоящее время закрыта. Об открытии будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

По данным Севгидромета, в Архангельске снег, метель, 0 градусов.