В Москве турпоток вырос на 12% по сравнению с периодом пандемии

Город в прошлом году посетили в общей сложности около 18 млн туристов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сфера гостеприимства в Москве восстанавливается после пандемии, на лето 2023 года турпоток вырос на 12%. Об этом в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Отрасль (сфера гостеприимства - прим. ТАСС), которую мы сегодня будем обсуждать, во время пандемии была самой пострадавшей. И падение турпотока вообще. Соотношение 2019 с 2021 годом составило 25 млн человек к 14,9 млн. Но сейчас мы видим, что турпоток внутри страны на лето 2023 года вырос на 12%, то есть это составило 17 млн поездок", - сказала Минеева.

По ее словам, Москву в прошлом году посетили в общей сложности около 18 млн туристов. В этом году Москву посетили еще 25 тыс. китайских граждан. "То есть это не просто развитие внутреннего туризма, но и наши гости из других стран активно нас посещают", - подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что в команде бизнес-омбудсмена 1,5 тыс. человек, это юристы, предприниматели, адвокаты. Уровень предпринимательской культуры в Москве очень высокий - число обращений за год к омбудсмену составило 6,3 тыс.

"Я каждого приглашаю в наши общественные приемные - их 38, чтобы каждый сказал, где их не слышат. <...> Заканчивая год, я хочу сказать, что довольна тем, что бизнес весь объединен", - добавила Минеева.