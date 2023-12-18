В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 41% за неделю

В городе преобладают вирусы не гриппозной этиологии, доля гриппа составляет 8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге на 41% за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На 50-й календарной неделе 2023 года (с 11 по 17 декабря) в сравнении с предыдущей, 49-й, неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился на 41,4%, 2-ю календарную неделю регистрируется превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении.

Преобладают вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы и риновирусы. В общей заболеваемости респираторными инфекциями доля гриппа составляет 8%.

По данным пресс-службы, против гриппа вакцинированы более 3,3 млн жителей Петербурга, в том числе 538 899 детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.