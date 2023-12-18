Ямал помог подшефному Волновахскому району ДНР восстановить 253 объекта

Среди них многоквартирные дома, школы, объекты здравоохранения, детские сады

ТАСС, 18 декабря. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году помогли подшефному Волновахскому району Донецкой Народной Республики (ДНР) восстановить 253 объекта, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В этом году Ямал помог подшефному району восстановить 253 объекта: 200 многоквартирных домов, пять школ, пять объектов здравоохранения, четыре детсада и 39 иных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующие два года Ямал планирует восстановить еще 33 объекта, в приоритете - учреждения образования, но строительство и ремонт жилья, административной и социальной инфраструктуры также продолжится.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко 14 июня 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям. Большая часть инфраструктуры и социальных объектов в Волновахе была уничтожена в результате боев.