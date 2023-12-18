Внедрение системы "Умный город" под Новосибирском начнут с кампуса НГУ в 2024 году

Наиболее успешные технологии, которые планируют внедрить в Новосибирской области, собираются также масштабировать для всей территории России совместно со Сбером и "Ростелекомом" в качестве индустриальных партнеров

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Внедрение системы "Умный город" с использованием искусственного интеллекта в кампусе Новосибирского госуниверситета (НГУ) планируют начать в 2024 году, рассказал ТАСС директор центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.

"НГУ участвует в конкурсе на создание центра искусственного интеллекта организуемым правительством страны. Согласно государственной поддержке, выделяется больше 600 млн рублей на три года. <…> В первый год индустриальные партнеры должны софинансировать плюсом к этой сумме 30%, второй год - 40%, а третий год - 50%. <…> Сначала мы будем внедрять [технологии "Умного города"] в наш кампус, потом будем внедрять в Кольцово, потом - вся Новосибирская область. <…> Затем в города СФО и [другие регионы] России. Если все будет хорошо с конкурсом, с начала следующего года начнем эту работу проводить", - рассказал Люлько ТАСС.

На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС он отметил, что кампус мирового уровня НГУ, который возводится в рамках национального проекта "Наука и университеты", сможет стать местом для демонстрации эффективности технологий "Умного города" - проекта университета. Завершение строительства объектов первой очереди кампуса запланировано на лето следующего года - это учебный корпус и досуговый центр физико-математической школы, а также общежития на 690 мест. Вторую очередь - корпус поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии - планируют завершить в середине 2025 года. При этом внедрение технологий "Умного города", по словам Люлько, в НГУ могут начать не только с новых зданий, но и со старых.

Для реализации проекта и дальнейшего масштабирования планируется ввести в регионе экспериментальный правовой режим, чтобы собрать базу в том числе обезличенных персональных данных, а также упростить работу с ними, это необходимо для использования искусственного интеллекта в городе.

Наиболее успешные технологии, которые планируют внедрить в Новосибирской области, собираются также масштабировать для всей территории России совместно со Сбером и "Ростелекомом" в качестве индустриальных партнеров.

"Мы видим здесь такое идеальное сочетание "треугольника" власти, бизнеса и научного сообщества. <…> Уже было сказано, что власть в лице губернатора лично и министра цифрового развития готова принять нормативно-правовые акты и создавать экспериментальные правовые режимы, позволяющие тестировать и развивать различные наработки в сфере искусственного интеллекта", - сказал на пресс-конференции управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов, отметив, что компания совместно с силовыми структурами в Новосибирске уже реализует систему "Безопасный город", а также несколько проектов, связанных с цифровизацией здравоохранения.

Руководитель управления организации продаж макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Александр Бакиров также отметил, что в одной из основных сфер для компании - направление безопасности и социально значимых услуг для населения. "За большой срок участия "Ростелекома" в подобных проектах по всей стране мы имеем большую базу проектов, наработок, опыт. И с НГУ приняли эту инициативу, чтобы совместно поучаствовать в развитии", - отметил он.

Внедрение в Кольцово

Другим пространством для пилотного внедрения "Умного города" станет наукоград Кольцово под Новосибирском. Как отметил мэр Николай Красников, создание цифрового двойника инфраструктуры наукограда обеспечит простоту управления процессами в нем за счет анализа больших объемов данных от различных городских систем. Преобразования, связанные с искусственным интеллектом коснутся дорожно-транспортной сети, сферы общественного транспорта, городской среды, безопасности и видеонаблюдения, цифровизации здравоохранения, а также системы мониторинга зданий и сооружений.