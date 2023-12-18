Поезд Москва - Евпатория с марта начнет курсировать от Павелецкого вокзала

В пути поезд сделает около 30 остановок

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Пассажирский поезд "Таврия" сообщением Москва - Евпатория, который ранее отправлялся с Казанского вокзала, с начала марта начнет выезжать с Павелецкого вокзала, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Благодаря нововведениям мы увеличим периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно. Главное изменение: теперь поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же - ранее поезд уходил с Казанского вокзала. В первый рейс измененным маршрутом поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта - из Москвы", - говорится в сообщении.

Из Москвы поезд будет отправляться в 20:00 и прибывать в Евпаторию через день в 11:20. Из Евпатории поезд будет уходить в 21:45 и прибывать в Москву в 09:40. В состав поезда будут включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.

"Чтобы удовлетворить потребности большинства пассажиров, в пути поезд сделает около 30 остановок. Крупные города по пути - Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму поезд будет останавливаться на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки", - добавили в пресс-службе.