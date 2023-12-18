Выставка о допетровской России в искусстве Серебряного века откроется в Истре 27 декабря

Особенностью выставки станет ее интеграция с постоянной экспозицией музея, а в комплексе весь проект охватит целый этаж музея "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка "Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века", повествующая об образах XVI-XVII веков в искусстве конца XIX - первой трети XX столетия, откроется в историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" 27 декабря 2023 года представит выставку "Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века". Проект исследует образы и наследие XVI-XVII столетий в искусстве конца XIX - первой трети XX века. В экспозиции покажут более 240 работ из собраний 19 музеев России и частных коллекций, включая музей "Новый Иерусалим", Третьяковскую галерею, Русский музей, Исторический музей, Театральный музей имени А. А. Бахрушина, Музей искусства народов Востока, Музей-заповедник "Абрамцево" и другие, - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что экспонаты выставки можно будет увидеть на площади более 3 тыс. кв. м. Особенностью выставки станет ее интеграция с постоянной экспозицией музея, а в комплексе весь проект охватит целый этаж музея "Новый Иерусалим".

"Для "Нового Иерусалима" это первый подобный опыт, когда временная выставка вступает в диалог с собственной коллекцией музея. Наше собрание началось и строилось с фундамента, в основе которого знаковые предметы XVII столетия. Замысел в том, чтобы, проходя залы постоянной экспозиции, посетитель погружался в эпоху, напитывался искусством того периода, и затем, переходя уже к основному пространству выставки - как к кульминации - смог иначе, осмысленно посмотреть на работы художников Серебряного века и их "погружения" в XVII век, ставший мощным источником вдохновения", - привели в тексте слова директора музея "Новый Иерусалим" Анны Антипенко.

В пресс-службе рассказали, что посетители смогут увидеть работы Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина, Николая Рериха, Натальи Гончаровой, Александра Головина, Константина Коровина, Дмитрия Стеллецкого, Кузьмы Петрова-Водкина и других. К выставке готовится выпуск каталога, а также обширная параллельная программа: лекции, тематические экскурсии, образовательные занятия, мастер-классы и другие мероприятия. Экспозиция будет доступна до 16 июня 2024 года.