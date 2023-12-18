В регионах Поволжья и Предуралья ожидаются снегопады

Синоптики также прогнозируют потепление до плюсовых температур

ТАСС, 18 декабря. Синоптики прогнозируют потепление до плюсовых температур в некоторых регионах Приволжского федерального округа (ПФО) после аномальных морозов. Также возможны снегопады и гололедица, сообщили в региональных метеослужбах и администрациях.

В Прикамье после продолжительных морозов начинается аномально теплая неделя с трехдневной оттепелью. "Средняя температура воздуха за неделю ожидается выше нормы на юге Пермского края на 8 градусов, а на северо-востоке - на 10 градусов. Пик потепления - со среды по пятницу, когда почти на всей территории края ожидается оттепель до 0 - плюс 2 градусов - самая продолжительная в декабре с 2019 года", - рассказали в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр). Также, по данным метеорологов, на юге Прикамья в дни оттепели возможны дожди, а при похолодании в выходные дни на всей территории края будет сильная гололедица.

В Башкирии, по данным Башгидрометцентра, после аномально холодной погоды температура воздуха в регионе приблизится к норме и превысит ее, прогнозируются осадки, снегопады пройдут в большинстве районов республики. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове также потеплеет: во вторник воздух прогреется до минус 1 - 3 градусов, в среду и четверг - до плюс 3 градусов. Ожидается облачная погода, небольшой снег, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы. Снег и метели ожидаются и в Татарстане, где температура воздуха также продолжит повышаться: 19 декабря ожидается от минус 5 до 0 градусов.

После сильных морозов в Саратовской области на этой неделе ожидается резкое потепление. Как сообщили в мэрии Саратова, 19 декабря ночью температура опустится до минус 2 градусов, днем потеплеет до плюс 3 градусов, ночью возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а днем - туман. По информации Гидрометцентра, такая погода продержится в регионе до конца недели. В Оренбургской области, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидается потепление, днем до плюс 3 градусов, при этом прогнозируется снег и небольшой дождь.

Морозы отступили и в Ульяновской области: в понедельник столбик термометра в Ульяновске поднялся до минус одного градуса, на неделе ожидается от 0 до плюс 4 градусов и небольшие осадки. В Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют от 0 до 3 градусов тепла в предстоящие дни, ночью - от минус 1 до плюс 1 градуса. В Чебоксарах, по прогнозу Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 - 21 декабря прогнозируется потепление - днем от минус 1 до плюс 4 градусов, продолжатся снегопады и снег с дождем. В Ижевске столбик термометра на неделе также будет колебаться от минус 1 до плюс 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Снегопады и гололедица

Снегопады на этой неделе ожидаются во многих регионах Поволжья и Предуралья. При этом коммунальные службы еще с прошлой недели стараются устранить последствия непогоды. Так, почти 50 тыс. куб. м снега вывезли на выходных в Нижнем Новгороде после циклона "Ваня". Это полуторанедельный показатель при средней норме выпадения осадков, сообщил глава города Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

В аэропорту Оренбурга в понедельник из-за снегопада задержали четыре регулярных рейса. Под ударом стихии оказалась и Ульяновская область: циклон "Ваня" также дошел до региона вечером в пятницу, а в ночь на понедельник в Ульяновске прошел очередной снегопад. В Чебоксарах после снегопада работы идут "в сверхнормативном режиме", сообщает администрация города.