В Приморье в 2023 году завершили работы на шести мостах и участке федеральной трассы

Речь идет о дороге Владивосток - Находка - порт Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили работы на шести мостовых переходах общей протяженностью 4,74 км и отремонтировали участок трассы Владивосток - Находка - порт Восточный длиной 12,7 км в течение 2023 года в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минтрансе.

"Завершены работы на шести мостовых переходах общей протяженностью 4,74 км, а также автомобильной дороги восьмого сектора игорной зоны протяженностью 0,96 км. Введены в эксплуатацию участки автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке общей протяженностью 12,7 км", - обозначили в ведомстве.

Указанные работы проводились в рамках реализации подпрограммы №2 "Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2020-2027 годы" государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы".

В Минтрансе добавили, что в 2024 году планируется начало реконструкции участков автомобильных дорог к погранпереходам в крае. Также запланирована реконструкция девяти мостовых переходов.