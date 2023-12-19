В Южно-Сахалинске из-за непогоды задержали 20 авиарейсов

В частности, третий день не могут вылететь самолеты до Охи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. В Южно-Сахалинске 20 рейсов во вторник утром задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в пунктах прилета, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Задержка по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

Согласно данным табло аэропорта, третий день из Южно-Сахалинска не могут вылететь самолеты до Охи (самый северный город на Сахалине), второй день - до Шахтерска (центральная часть Сахалина), рейсы этого дня в Зональное (центральная часть Сахалина) перенесены на 21 декабря. Также более чем на пять часов задерживается вылет во Владивосток и на час в Иркутск через Улан-Удэ. Соответственно на такое же время задержаны все обратные рейсы по перечисленным маршрутам. Всего задержано 20 рейсов на прилет и на вылет.

В Южно-Сахалинске погода без осадков и ветра, облачно. Температура воздуха - минус 7 градусов.