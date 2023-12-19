В Югре на базе Музея геологии, нефти и газа создадут профориентационный проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 декабря. /ТАСС/. Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске при финансовой поддержке "Газпром нефти" и правительства округа создаст профориентационный проект, направленный на популяризацию профессий в нефтегазовой отрасли. Об этом ТАСС сообщил директор музея Александр Паньков.

На торжественном мероприятии, посвященном празднованию 30-летия Музея геологии, нефти и газа, заместитель губернатора Югры Елена Шумакова сообщила о том, что правительство автономного округа инвестирует почти 300 млн рублей в обновление экспозиции, создание новой выставки и пространства, где будет осуществляться профориентация для детей и молодежи.

"Средства, которые планирует выделить "Газпром нефть" и правительство округа, будут направлены в том числе на реализацию профориентационного проекта "Город профессий". Это действительно уникальный проект для нашего региона и страны в целом. Впервые на базе музея начнет работать локация, объединяющая в себе историю отрасли, популяризацию инженерных и нефтегазовых профессий, профориентацию и обучение будущих специалистов", - рассказал Паньков.

Он также отметил, что в рамках соглашения, кроме профориентационного проекта, на реализацию которого планируется задействовать максимальный бюджет из инвестируемой суммы, в музее будет создана новая постоянная экспозиция "Нефть", рассказывающая посетителям простым языком все самое интересное о черном золоте. При создании экспозиции будут использоваться и новейшие технологии, и интерактивное оборудование, и эксклюзивные музейные предметы. Главная цель выставки - понятным для всех языком рассказать о нефти: как и где ее добывают, как транспортируют, перерабатывают, где используют.