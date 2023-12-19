В Приамурье в 2023 году региональный маткапитал получила 251 многодетная семья

На это направили почти 24 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Более 250 семей в Приамурье получили в 2023 году региональный материнский капитал за рождение третьего и последующих детей на общую сумму почти 24 млн рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

"В этом году региональный материнский капитал за рождение третьего ребенка и последующих детей получила 251 амурская семья на общую сумму 23,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Размер материнского капитала составляет 100 тыс. рублей. Выделенные средства родители могут потратить на приобретение или строительство, реконструкцию частного дома или компенсацию затрат. Кроме этого, эту сумму можно внести на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство частного дома, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту.

Также средства регионального материнского капитала можно потратить на оплату образования, а также лечение детей. Такая возможность есть у тех, кто родил или усыновил с 1 января 2022 года третьего или последующего ребенка.

Кроме того, в Приамурье действует программа поддержки для семей, в которых родился второй ребенок. Это региональный (семейный) материнский капитал. В этом году меру поддержки получили 1 277 граждан на общую сумму 229,62 млн рублей.