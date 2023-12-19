В Усть-Большерецком районе Камчатки сформируют запас лекарств

Как сообщил глава региона Владимир Солодов, там наблюдаются проблемы с поставками

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Запас лекарственных средств сформируют в населенных пунктах Усть-Большерецкого района Камчатки, где фиксируются перебои с поставками препаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Острым вопросом в Усть-Большерецком районе остается состояние сферы здравоохранения. И по обеспеченности врачами, и особенно - по лекарственным средствам. Жители говорят, что в местных аптеках есть нехватка некоторых препаратов. <…> По лекарствам договорились, что на следующий год запас лекарств будет сформирован. А уже в этом году - до 31 декабря - ассортимент лекарств в аптеках будет пополнен, и сделано это будет исходя из запроса самих жителей", - написал глава региона.

Он добавил, что в районной больнице ведется работа по комплектации учреждения врачебными кадрами. Так, с пациентами уже работают врач-невролог и терапевт. Решается вопрос о приезде в район офтальмолога.

Усть-Большерецкий район - рыболовецкий район на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий.