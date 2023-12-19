Marvel уволила актера Мэйджерса после признания виновным в нападении на бывшую девушку

Ему грозит до года тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Киностудия Marvel Studios прекратила сотрудничество с актером Джонатаном Мэйджерсом, сыгравшим Канга Завоевателя, после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

Присяжные признали Мэйджерса виновным по двум пунктам обвинения, назначив дату вынесения приговора на 6 февраля 2024 года. Актеру грозит до года тюремного заключения.

Отмечается, что Marvel Studios исключила актера из проекта "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (2023), а также из предстоящей картины "Мстители: Династия Канга" (2026), где Мэйджерс должен был исполнить главную роль.

По данным журнала, актер был арестован 25 марта по обвинению в преследовании и нападении на бывшую девушку Грейс Джаббари, свою вину актер не признает.