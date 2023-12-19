Волгоградских школьников в 2024 году начнут обучать навыкам управления БПЛА

На эти цели из областного бюджета направят 67 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Центры повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов для школьников создадут во всех городах и районах Волгоградской области в 2024 году, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"67 млн рублей из областного бюджета направят в 2024 году на реализацию нового образовательного проекта. В каждом муниципальном районе, городском округе и во всех районах Волгограда будут созданы центры повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов. Центры, где школьники смогут получить навыки оператора БПЛА, уже в 2024 году будут созданы при учреждениях дополнительного образования или молодежных центрах", - сказали в пресс-службе.

По информации регионального комитета финансов, на обустройство обучающих центров муниципалитеты получат субсидии по 1 млн рублей. На эти средства они закупят квадрокоптеры, конструкторы для их сборки, симуляторы, а также оборудование для безопасного пилотирования. Детей научат не только управлять дронами, имеющими высокое практическое значение в народном хозяйстве, но и собирать их своими руками. В программу обучения войдут такие дисциплины, как сборка и настройка БПЛА, основы теории и техники безопасности полетов, работа на симуляторах и непосредственно учебно-тренировочное пилотирование.