Матери погибшего в Марьинке бойца из Батайска предоставили транспорт

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, также в регионе прорабатывают вопрос о получении братом Романа Рудакова дополнительного образования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Матери погибшего в Марьинке Донецкой Народной Республике жителя Батайска, оставившего послание на кирпиче одного из зданий в зоне СВО, предоставили транспорт для выездов, решается вопрос о получении братом Романа Рудакова дополнительного образования. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Последнее послание военнослужащего, отправившегося в зону СВО из Батайска, было обнаружено в Марьинке. В нем он просит позаботиться о своих родных - матери, сестре и брате.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьей погибшего Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. <…> Так, после посещения родных Романа Рудакова его маме предоставлен транспорт для выездов. Прорабатывается и вопрос о получении братом Романа дополнительного образования, ему организуют медицинские консультации", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС руководитель ростовского филиала фонда "Защитники Отечества" Татьяна Карасева, матери участника СВО также будет оказываться поддержка со стороны регионального отделения фонда. "Для общества Роман Рудаков - герой. Фонд "Защитники Отечества" все время будет рядом с семьей бойца, поддерживать и оказывать содействие в любую минуту", - сказала она.

Ранее спикер регионального парламента Александр Ищенко сообщил, что представители областной и местной власти, единороссы связались с родными Рудакова для оказания им помощи. При этом он отметил, что пока неизвестны обстоятельства произошедшего с бойцом. Вместе с тем, семье погибшего военнослужащего стали поступать угрозы, по предварительным данным, с территории Украины. Ростовские полицейские принимают меры к установлению злоумышленников.