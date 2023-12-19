В Петербурге утилизировали миллионный куб. м снега на месяц раньше, чем прошлой зимой

Как сообщили в администрации города, перерабатывающие снег сооружения работают круглосуточно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Миллионный куб. м снега утилизировали в Санкт-Петербурге на месяц раньше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"19 декабря снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга утилизировали миллионный куб. м снега с начала сезона 2023-2024 годов. (всего принято 1 млн 34 тыс.) Сооружения работают круглосуточно и готовы к приему и переработке новых снежных масс, которые городские службы привозят с улиц города", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне отметку в 1 млн куб. м снега, вывезенных на снегоплавильные и снегоприемные пункты, преодолели 18 января.

Отмечается, что основная нагрузка приходится на ночное время, когда городские службы проводят уборку снега с улиц и транспортируют его на "снежные" пункты. Петербургский Водоканал постоянно ведет работу с городскими службами для оптимального распределения транспорта между снегоприемными и снегоплавильными пунктами в соответствии со степенью их загруженности.

В городе эксплуатируется 11 снегоплавильных и 7 стационарных снегоприемных пунктов. Точные данные о количестве принятого снега позволяет получить специальная автоматизированная система. Снег в кузове автомобиля измеряют при помощи бесконтактного лазерного сканирования. Машина проезжает под рамкой сканирующего устройства со скоростью 5-8 км/ч, и данные автоматически заносятся в систему учета.

Ранее ТАСС сообщал, что в Петербурге ожидается самый теплый день с начала зимы с температурой до плюс 5 градусов. Из-за сильного ветра в городе до вечера 20 декабря введен желтый уровень погодной опасности, прогнозируется подъем уровня воды в реках и каналах до 120-150 см.