В 2024 году гранты Минобрнауки получат 118 вузов из 50 регионов РФ

Общий объем финансирования базовой части госпрограммы поддержки университетов "Приоритет-2030" составит 17,98 млрд руб., рассказали в министерстве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Гранты Минобрнауки РФ в рамках государственной программы "Приоритет-2030" получат 118 вузов из 50 российских регионов в 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства.

"Комиссия Минобрнауки России подвела ежегодные итоги реализации вузами базовой части гранта государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030". Грантополучателями в 2024 году станут 118 вузов из 50 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий объем финансирования базовой части программы на будущий год составит 17,98 млрд руб., что на 4,5 млрд руб. больше, чем в этом году. Таким образом, в 2024 году 106 университетов, включая шесть новых, получат базовую часть гранта. Ее размер составляет от 100 до 378 млн руб. на каждый университет. А еще 12 университетов - участников дальневосточного трека получат от 120,3 до 288,6 млн руб. каждый.

Территориально участники программы "Приоритет-2030" распределились следующим образом: 36 вузов расположены в Центральном федеральном округе, 22 - в Приволжском, 15 - в Дальневосточном, 13 - в Северо-Западном, 12 - в Сибирском, 10 - в Южном, 6 - в Уральском и 4 - в Северо-Кавказском.

"Как мы договаривались ранее, программа "Приоритет-2030" является открытой. Это означает, что те университеты, которые будут показывать недостаточную динамику, будут лишаться статуса участника или переводиться из специальной части гранта в базовую. И наоборот, те университеты, которые сегодня не представлены в программе, смогут подать заявку, хорошо ее проработав", - отметил глава министерства Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении.

"Приоритет-2030" - государственная программа поддержки университетов, реализуется Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Направлена на повышение конкурентоспособности Российской Федерации в сфере высшего образования, науки, технологий. Программа запущена 24 июня 2021 года, плановый срок реализации - 10 лет.