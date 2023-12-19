Гендиректор ТАСС Кондрашов вошел в оргкомитет по подготовке Всемирного фестиваля молодежи

В состав оргкомитета президент России также включил врио руководителя ФТС Руслана Давыдова, замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева и начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяну Матвееву

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав оргкомитета по подготовке и проведению Всемирного фестиваля молодежи генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в составе числился экс-гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, документом он из него исключен.

В состав оргкомитета президент также включил врио руководителя ФТС Руслана Давыдова, замдиректора Росгвардии Сергея Лебедева и начальника управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяну Матвееву.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году. Мероприятие состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движение первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.