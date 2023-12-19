В Свердловской области выбрали лучших благотворителей 2023 года

В их число вошли президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский, учредитель "Сима-ленд" Андрей Симановский, вице-президенты СОСПП Игорь Алтушкин и Андрей Козицын, вице-президент, руководитель дивизиона "Урал" "Евраз" Денис Новоженов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Лучших благотворителей 2023 года выбрали в Свердловской области. В числе победителей в главной номинации - "Лучший благотворитель Свердловской области" - президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский, учредитель "Сима-ленд" Андрей Симановский, вице-президенты СОСПП Игорь Алтушкин и Андрей Козицын, вице-президент, руководитель дивизиона "Урал" "Евраз" Денис Новоженов.

"Мы определили 93 лучших благотворителя по 16 номинациям. <…> "Большая пятерка" [победители главной номинации], <…> действительно, и в период [распространения] коронавирусной инфекции, и сейчас, в период проведения специальной военной операции, и вообще в любые моменты, когда требуется помощь со стороны гражданского общества, со стороны бизнеса, впереди <…> и с точки зрения инициатив, и с точки зрения качества", - сказал на церемонии награждения в Уральском региональном центре ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Также благотворителей отметили в номинациях "Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях", "Благотворительная деятельность предприятий промышленности", "Благотворительная деятельность предприятий энергетики", "Благотворительная деятельность средств массовой информации" и других.

"На Урале "Евраз" уже много лет осуществляет благотворительную, социальную, спонсорскую деятельность. В 2023 году мы направили на это направление 2,2 млрд рублей", - поделился Новоженов.

В этом году сумма благотворительной деятельности в регионе составила более 21,5 млрд рублей. В прошлом году она составила порядка 20 млрд рублей.