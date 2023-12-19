В Кургане установили скульптуру Николая Чудотворца

Глава региона Вадим Шумков на церемонии открытия скульптуры отметил, что Николай Чудотворец - это "самый народный святой", так как всегда был близок людям

ТАСС, 19 декабря. Трехметровую бронзовую скульптуру Николая Чудотворца петербургского скульптора Александра Позина установили в городском саду Кургана. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Скульптура изготовлена и установлена на средства ЗАО "Курганстальмост". "Трехметровая скульптура сделана из бронзы, ширина - полтора метра", - рассказали в правительстве.

Глава региона Вадим Шумков на церемонии открытия скульптуры отметил, что Николай Чудотворец - это "самый народный святой", так как всегда был близок людям. "Именно сегодня, когда наш народ нуждается в такой помощи, любой: духовной поддержке, материальной поддержке, спасении жизни наших близких, я считаю, что появление в нашем городе скульптуры Николая Чудотворца как нельзя кстати", - сказал он.

19 декабря Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Это один из самых почитаемых святых христианского мира.