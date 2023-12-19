В Москве открыли новый эндоскопический центр

Тут планируется проводить более 140 исследований в сутки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новый эндоскопический центр открыли в Московском клиническом научном центре им. Логинова, тут планируется проводить более 140 исследований в сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыт новый эндоскопический центр в Московском клиническом научном центре им. Логинова. Борьба с онкологическими заболеваниями - одна из приоритетных задач для города. И сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи", - написал Собянин.

По его словам, злокачественные опухоли органов пищеварения успешно лечатся, если обнаружить их своевременно. С открытием трех эндоцентров в 2021 и 2022 годах число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось больше чем в два раза.

Четвертый центр, который открыт в МКНЦ им. Логинова, сделает исследования еще доступнее. Он оснащен современными эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Здесь будут проводить свыше 140 исследований в сутки, в год это порядка 50 тыс., добавил мэр.

"Обследования максимально комфортны и выполняются под мягкой седацией. Информация о результатах загружается на единую цифровую платформу и доступна пациенту и врачу поликлиники в электронной медкарте. Записаться в эндоцентр можно онлайн по направлению врача", - заключил Собянин.