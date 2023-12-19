В Самаре открылся молодежный многофункциональный центр

На площади в 4 тыс. кв. м расположились коворкинг, актовые залы и рабочие пространства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Молодежный многофункциональный центр открылся в Самаре. На площади в 4 тыс. кв. м расположились коворкинг, актовые залы и рабочие пространства, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл молодежный многофункциональный центр в региональной столице на проспекте Масленникова. Он станет местом притяжения активной и творческой молодежи региона, платформой для реализации их потенциала и возможностей", - говорится в сообщении.

В центре открыты новые пространства, оснащенные современным оборудованием, - коворкинг и зоны гостеприимства, кабинет психологической разгрузки, лектории, актовые залы, рабочие кабинеты, медиастудия и студия звукозаписи. "Я очень рад, что такой многофункциональный центр, Дом молодежи, который станет региональным, появился в Самаре. Здесь будет аккумулироваться энергия молодых, самые креативные проекты", - приводит пресс-служба слова Азарова.

В качестве примера руководитель области привел волонтерский проект "Том Сойер Фест", который известен во всей стране. Участники движения помогают восстанавливать здания и сооружения, представляющие архитектурную и историческую ценность.

Заместитель председателя правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" - руководитель аппарата Марат Закиров отметил, что открытие молодежного многофункционального центра - важное событие не только для Самарской области, но и для всей страны. "Мы не могли создать его без вашего участия и активной поддержки региона. Сегодня это 4 тысячи квадратных метров креатива, доброты и творчества", - приводятся в сообщении его слова.

Открытие молодежного центра стало возможным благодаря победе самарского региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи.