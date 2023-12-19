Собянин вручил москвичам награды от государства и города

Мэр поблагодарил их за вклад в процветание столицы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Нового года вручил москвичам государственные награды РФ и награды города Москвы и поблагодарил их за вклад в процветание столицы.

"Строители, промышленники, работники социальной сферы сделали все, чтобы наш город и дальше процветал. Благодарю всех, кто участвовал в процессе и участвовал в создании конфессионального мира, духовного подъема в нашей стране и нашем городе - это тоже очень важно. Надеюсь, что следующий год мы не просто будем ждать как манны небесной, а будем работать и делать все, чтобы победа была за нами, я в этом уверен", - сказал Собянин.

Он поздравил награжденных с заслуженными наградами и с наступающим Новым годом, отметив, что прошедший год был непростым, но тем не менее город развивался.

"Город активно развивался, развивалась экономика. В прошедшем году динамика развития достигла 16%, это рекордный уровень с учетом того, что мы находились, по сути дела, в экономической блокаде. Мы продолжали строить социальные объекты, объекты здравоохранения, образования, транспорта, и в этом году проекты во многом стали прорывными", - добавил мэр.

Заслуженные награды

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена "Родительская слава" награждены Татьяна и Сергей Скворцовы, воспитывающие четверых детей. За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медали "За отвагу на пожаре" удостоен Дмитрий Большаков, оперативный дежурный Пожарно-спасательного центра Москвы. В ночь на 29 августа 2022 года он принимал непосредственное участие в ликвидации ЧП, возникшего на 11-м этаже Российского научного центра хирургии. Благодаря его высокому профессионализму и отважным действиям был ликвидирован очаг пожара, не допущено распространение огня на другие этажи и спасен маломобильный пациент в отделении кардиологии.

Кроме того, благодарностью главы государства отмечены председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин и муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов - за заслуги в подготовке и проведении празднования 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден за заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности Владимир Зорин, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая Российской академии наук.

Отмечается, что за большой вклад в совершенствование и развитие системы образования Москвы, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности почетным знаком "Заслуженный учитель города Москвы" награждены учитель биологии Школы №1950 Инна Канзапетова и учитель математики Школы №1568 им. Пабло Неруды Ирина Карпенко. Также почетных грамот правительства Москвы удостоен ряд работников АО "Мосгаз". Кроме того, группа москвичей была удостоена почетных званий "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".