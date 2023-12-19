Северная Осетия увеличила финансирование бесплатной медпомощи на 1,5 млрд рублей

Всего в регионе в 2024 году на эти цели направят почти 15 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 декабря. /ТАСС/. Почти 15 млрд рублей направят в Северной Осетии в 2024 году на бесплатное оказание гражданам медицинской помощи на территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Рост финансирования даст возможность направить больше средств на медицинскую реабилитацию жителей республики, профилактические осмотры, а также непосредственно в сами медучреждения. В целом, финансирование программы на следующий год увеличено почти на 1,5 млрд рублей и составит 14,8 млрд рублей. Это позволит кардинально повысить уровень услуг", - сказал премьер республики Борис Джанаев.

Кабмин региона утвердил территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Северной Осетии на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как отметил Джанаев, принятие программы позволит, в первую очередь, повысить уровень медицинских услуг, которые получают жители региона. Особый упор будет делаться на сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и эндокринологические.