В Херсонской области жителей прифронтовой зоны освободят от коммунальных платежей

Жители региона получат коммунальные услуги по регулируемым тарифам с 1 января 2024 года

ГЕНИЧЕСК, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Херсонской области получат коммунальные услуги по регулируемым тарифам с 1 января 2024 года, а в населенных пунктах у линии соприкосновения плату взимать не будут. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В соответствии с указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо № 176-у от 15.12.2023 "О плате за оказание коммунальных услуг" жителям региона начнут предоставлять коммунальные услуги по регулируемым тарифам с 1 января 2024 года. <…> Также утверждено понятие "безоплатные территории". В населенных пунктах, находящихся близи линии боевого соприкосновения, будет приостановлено взимание платы за коммунальные услуги", - сказано в сообщении.

Договор о приобретении коммунального ресурса считается заключенным на условиях, предусмотренных законодательством РФ.