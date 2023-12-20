В Дагестане в 2024 году пройдет всероссийский проект "Музейные маршруты России"

В регионе доступны более 200 музеев

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийский проект " Музейные маршруты России" в 2024 году пройдет Дагестане. В настоящее время в регионе доступны более 200 музеев, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"В 2024 году в Дагестане пройдет всероссийский проект "Музейные маршруты России". Для Дагестана участие в проекте означает расширение связей в музейном сообществе страны, создание благоприятных условий для продвижения музейного дела и популяризацию огромных уникальных пластов культурно-исторического наследия региона. Это особенно актуально в связи с тем, что республика в последние годы переживает музейный бум. В настоящее время во всех уголках Дагестана посетителям доступны более 200 музеев", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, опыт, полученный в рамках реализации проекта, даст импульс исследовательской работе музейщиков.

"Учитывая высокий интерес дагестанцев к этой сфере, тот опыт, который музейное сообщество республики получит по итогам выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий проекта, безусловно, даст импульс исследовательской работе музейщиков и новые навыки в деле презентаций музейных коллекций", - добавили в министерстве культуры региона.

Проект "Музейные маршруты России" реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Он представляет собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. На них эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.