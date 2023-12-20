Путин поздравил работников органов безопасности и поблагодарил их за грамотную работу

Президент России обратил внимание на то, что в истории отечественных органов безопасности "много славных и героических страниц"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником. В видеообращении глава государства высоко оценил их оперативную и грамотную работу.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. Этот праздник - символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий", - сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что в истории отечественных органов безопасности "много славных и героических страниц". Отдельно президент поблагодарил ветеранов спецслужб, отметив, что они с честью выдержали многие нелегкие испытания, достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за четкую слаженную работу", - подчеркнул глава государства.

По его словам, у органов безопасности нет простых задач, но сотрудники таких структур обладают всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества и граждан. "И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу", - заключил Путин.

Также он поздравил сотрудников спецслужб с наступающим 2024 годом, пожелал доброго здоровья и благополучия им и их близким.

О Дне работника органов безопасности

20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности.

Установлен 20 декабря 1995 года указом президента РФ Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров издал декрет об образовании структуры - предшественницы современных органов госбезопасности: Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.