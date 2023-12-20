Для двух городов Чувашии разработали мастер-планы по развитию туризма

Речь идет о Мариинском Посаде и Алатыре

ЧЕБОКСАРЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Презентация туристических мастер-планов Мариинского Посада и Алатыря прошла в Чувашии. Проекты представлены на заседании регионального координационного совета по развитию туризма.

"[Представляем] стратегию развития <…> отдельных городов <…>, мастер-планы туристических центров этих городов. Первый - это Мариинский Посад. <…> Второй город - это Алатырь", - сказал один из проектировщиков Юрий Шередега.

По его словам, центр Мариинского Посада можно представить как "купеческий город, который может превратиться в музей". Особенностью Алатыря была названа его привлекательность для паломников. "Уже сейчас <…> 30 тыс. туристов в год [приезжают] в Алатырь. <…> 50% из этих туристов - это паломники, и работа с ними как с существующим потоком - одна из главных целей нашего проекта", - пояснил докладчик.

В качестве следующих населенных пунктов Чувашии, для которых необходимы мастер-планы по развитию туризма, названы города Козловка, Цивильск и село Порецкое.