Трамп заявил о необходимости иметь в США бронемашины для доставки детей в школу

Бывший американский президент пообещал, что в случае победы на выборах в 2024 году он снизит преступность в городах "до невообразимого уровня"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Американские школьники не могут самостоятельно дойти до учебных заведений в безопасности из-за высокого уровня преступности. Об этом заявил во вторник экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

"Безопасность будет восстановлена, так что дети смогут гулять с мамами и папами и играть в парках без того, чтобы быть избитыми, терпеть домогательства или быть застреленными. Школьники смогут ходить пешком в школу, как это было когда-то. Сейчас чтобы отвезти их в школу, нужны бронемашины", - сказал он.

Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в 2024 году он снизит преступность в городах США "до невообразимого уровня".