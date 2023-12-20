В посольстве РФ в США прошел новогодний концерт произведений Чайковского

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что в 2024 году диппредставительство планирует провести большое количество культурных мероприятий, в том числе музыкальных

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Новогодний концерт российского пианиста и композитора Сергея Косенко, который исполнил произведения Петра Чайковского (1840-1893), состоялся во вторник в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Очень рад видеть вас всех, видеть много лиц, улыбок, сияющих глаз. С радостью приветствую вас на нашем мероприятии накануне Рождества и Нового года", - сказал посол Анатолий Антонов, обращаясь к гостям праздничного вечера. Он отметил, что в 2024 году диппредставительство планирует провести большое количество культурных мероприятий, в том числе музыкальных. "Следующий год будет очень интересным. Будет много мероприятий, поскольку мы будем председательствовать в БРИКС и Содружестве Независимых Государств. Могу вам пообещать, что мы организуем очень интересные мероприятия, в том числе музыкальные выступления", - сообщил Антонов.

На концерте "Чайковский сквозь машину времени" были исполнены "Сентябрь. Охота" и "Декабрь. Святки" из цикла "Времена года", вторая часть Симфонии №5, "Танец Феи Драже" и "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". Косенко также сыграл Балладу №1 польского композитора Фридерика Шопена, музыкой которого, по словам пианиста, вдохновлялся Чайковский. Мероприятие посетили сотрудники посольства, представители иностранных дипмиссий и журналисты.

Косенко - российский пианист-виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В 1993 году он переехал в США и регулярно выступает с Филармоническим оркестром Орландо и Джексонвиллским симфоническим оркестром на различных музыкальных площадках.