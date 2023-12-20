В Москве 20 декабря начинают работу 245 елочных базаров

В ассортименте будут представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, а также импортные пихты из Дании, Бельгии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Елочные базары открываются 20 декабря в Москве, всего будет работать 245 точек продажи, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"20 декабря в Москве открываются 245 елочных базаров. В ассортименте будут представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии, а также импортные пихты из Дании, Бельгии. Кроме традиционного новогоднего дерева на базарах горожане смогут приобрести сосну и лапник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя цена отечественной ели в этом году составляет от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр (в 2022 году - от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей); отечественной сосны - от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр (в 2022 году - от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей); импортной сосны из Дании - от 6 тыс. рублей за метр (в 2022 году - от 5,5 тыс. рублей).

"В период с 20 по 31 декабря текущего года в городе начинают работу 245 (в 2022 году - 237) елочных базаров, из них на основании договоров с городом - 106, при стационарных магазинах - 139. Наибольшее количество будет открыто в ЮЗАО - 48, наименьшее в Новой Москве - четыре", - заключили в департаменте.