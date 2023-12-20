Президиум Совета законодателей рекомендовал кабмину повысить уровень медпомощи в школах

Правительству рекомендовали обсудить разработку поправок в законодательство в целях введения понятия "медицина в образовательных организациях" и установления единого стандарта организации оказания медицинской помощи в школах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президиум Совета законодателей на заседании принял решение рекомендовать правительству РФ и профильным министерствам повысить уровень медицинской помощи и улучшить оснащение медкабинетов в школах.

Согласно тексту решения, кабмину рекомендовано рассмотреть вопросы о выделении субъектам РФ дополнительных средств на совершенствование физкультурной и спортивной материально-технической базы общеобразовательных организаций, а также "на оснащение медицинских кабинетов таких организаций необходимым медицинским оборудованием" и совершенствование оказания медико-социальной помощи.

Также правительству рекомендовано обсудить разработку поправок в законодательство в целях введения понятия "медицина в образовательных организациях" и установления единого стандарта организации оказания медицинской помощи в школах.

Отдельная рекомендация дана Минздраву и Минпросвещения в части разработки и реализации комплекса мер, "направленных на устранение дефицита медицинских работников в общеобразовательных организациях", в том числе на подготовку и привлечение туда медработников по специальности "Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях". Минздраву также предложено пересмотреть штатные нормативы для медработников в школах и обеспечить возможность "закрепления за каждой общеобразовательной организацией врача и медицинской сестры".

Президиум прошел в преддверии заседания Совета законодателей. Это совещательный и консультативный орган при российском парламенте. В его состав входят главы палат Федерального собрания - спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти российских регионов. В среду в столичном Доме союзов состоится заседание совета, которое посвящено 30-летию Федерального собрания, на котором, как ожидается, выступит президент РФ Владимир Путин.