Собянин: Москву подготовят к массовому использованию электроавтомобилей

Планируется создать развитую сеть зарядных станций во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сеть зарядок электромобилей в Москве будет расширена, станции также появятся в паркингах торговых и офисных центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В сфере дорожного строительства планируем сделать акцент на новые набережные, мосты, локальные проекты и инфраструктуру для кварталов комплексной застройки. Также предстоит подготовить московские дороги к массовому использованию электромобилей, создать развитую сеть зарядных станций на улицах во дворах, а также в паркингах торговых и офисных центров", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета мэра столицы о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что особое внимание власти уделят формированию удобных пешеходных связей между жилыми кварталами и общественным транспортом. "Новые проекты сделают поездки еще быстрее, комфортнее и безопаснее, улучшат экологию Москвы и, конечно, дадут дополнительный импульс развитию экономики нашего города", - отметил мэр.