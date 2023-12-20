В трех регионах ПФО ввели ограничения движения из-за непогоды

Речь идет об участке федеральной трассы с 1 194-го по 1 369-й км

ТАСС, 20 декабря. Движение пассажирских автобусов, такси и грузовиков ограничили из-за непогоды на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, Башкирии и Татарстане. Об этом сообщили в УМВД по Оренбургской области.

"В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков, усилением ветра - и недостаточной видимостью в 11:00 (09:00 мск) введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта", - сообщили в управлении.

Речь идет об участке федеральной трассы с 1 194-го по 1 369-й км на территории Северного района Оренбургской области, Башкортостана и Татарстана.

В ведомстве добавили, что для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе задействованы сотрудники Госавтоинспекции и дорожных организаций.