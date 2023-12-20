Санкции не запрещают гражданину РФ с частной лицензией пилотировать самолет в ЕС

Этот запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, говорится в постановлении Европейского суда в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Введенные Евросоюзом санкции против России из-за военной операции на Украине не запрещают гражданину РФ, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет на территории ЕС. Об этом говорится в постановлении Европейского суда в ответ на иск "заявителя, являющегося гражданином России и Люксембурга, имеющего люксембургскую лицензию частного пилота и использующего самолеты в аэропорту Люксембурга". Как уточнили ТАСС в суде, речь идет о Екатерине Ислентьевой.

После начала Россией в феврале 2022 года военной операции на Украине Евросоюз ввел 12 пакетов санкций против Москвы. В частности, ЕС запретил всем самолетам, зарегистрированным в России, приземляться, взлетать или пролетать над территорией союза. Тот же запрет распространяется на любой самолет, не зарегистрированный в России, который принадлежит или иным образом контролируется российским физическим или юридическим лицом.

"Ограничительные меры против России в принципе не запрещают гражданину России, имеющему частную лицензию, пилотировать самолет в Евросоюзе. В своем анализе суд приходит к выводу, что, как показал Совет [ЕС], рассматриваемый запрет не распространяется на заявителя. Этот запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом", - отмечается в документе.

В постановлении подчеркивается, что "толкование, согласно которому этот запрет распространяются и на российских граждан, имеющих лицензию частного пилота, было бы явно неуместным в свете задачи оказания давления на президента России и его правительство с целью остановить нарушения международного права и отстоять территориальную целостность Украины".