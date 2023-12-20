В Новосибирске планируют построить многофункциональный спорткомплекс в 2025 году

Стоимость проекта оценивается в 1,7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Создание многофункционального спортивно-туристического комплекса с бассейном и крытым катком планируется в течение двух лет на территории кластера по развитию биатлонного спорта в Новосибирске. Проект стоимостью 1,7 млрд рублей одобрен на инвестиционном совете при губернаторе, передает корреспондент ТАСС.

"Цель проекта - создание многофункционального спортивно-туристического комплекса для возможности проведения региональных, межрегиональных, всероссийских соревнований, масштабных тренировочных сборов, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями. Объем инвестиций планируется 1,7 млрд рублей", - сказал гендиректор ООО "Сила Сибири" Андрей Киткин

Инвестор ООО "Сила Сибири" планирует приступить к строительству в следующем году и закончить работы в 2025 году. Проект подразумевает создание комплекса для различных видов спорта с медицинским обслуживанием, лечебными и профилактическими процедурами, проживанием спортсменов и тренеров, а также создание гостиницы на 150 номеров. Он рассчитан на одномоментное пребывание до 2 тыс. человек. Участок будет расположен на площади 74 га. В комплекс войдут зал для соревнований, бассейн, тренировочные залы и лечебно-оздоровительные помещения, крытый каток вместимостью до 100 человек. Срок окупаемости проекта - семь лет. Программа позволит создать 180 рабочих мест.

Новосибирский биатлонный комплекс находится в Дзержинском районе. Он основан в 1968 год. На базе этого комплекса подготовлены шесть олимпийских чемпионов, 28 чемпионов и призеров чемпионата и мирового первенства.

Министр спорта региона Сергей Ахапов отметил, что функциональность центра - большой плюс, он считает, что в районе будущего спорткомплекса недостаточно спортивных объектов, и он будет востребован жителями.