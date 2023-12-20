На Украине рассказали, что граждане покидают страну как сопровождающие инвалидов

Глава отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвейчук пояснил, что по нынешним правилам вместе с инвалидом за рубеж могут выехать несколько человек, которые в соответствующем документе обозначены как лица, ухаживающие за ним

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Украинцы призывного возраста уезжают из страны как лица, сопровождающие инвалидов. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Игорь Матвейчук.

"Сейчас на Украине в месяц выдается около 6 тыс. разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 15% - инвалиды и сопровождающие их лица", - рассказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на странице западного управления ГПСУ в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Матвейчук пояснил, что по нынешним правилам вместе с инвалидом с Украины за рубеж могут выехать несколько человек, которые в соответствующем документе обозначены как лица, ухаживающие за ним. При этом украинские пограничники не имеют возможности проконтролировать, вернулись ли все сопровождающие на Украину из-за границы, добавил он. "Знаю, что есть поручение вице-премьера о разработке изменения законодательства и правил пересечения границы, чтобы инвалида мог сопровождать только один человек, который с инвалидом и сам должен вернуться на Украину", - сказал Матвейчук. Но пока, по его словам, такого правила нет, а документ на сопровождающих лиц не имеет защиты, его легко подделать.

О мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.

В настоящее время гражданам Украины мужского пола с 18 до 60 лет в связи с действием военного положения запрещено покидать страну, однако в некоторых случаях выдаются разрешения на выезд. Его могут получить инвалиды, не пригодные к воинской службе, которым требуется постоянный уход, а также мужчины, сопровождающие инвалидов, мужчины, имеющие трех и более детей младше 18 лет, либо отцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, водители, имеющие лицензию на международные перевозки, железнодорожники и моряки гражданского флота. Правом на выезд также пользуются мужчины, имеющие постоянное разрешение на жительство за границей.