В Северной Осетии трудоустроены почти четверть прибывших с Донбасса беженцев

В настоящее время на территории республики из числа граждан ДНР и ЛНР находятся 290 человек, из них 79 детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии трудоустроили почти четверть жителей Луганской и Донецкой народных республик трудоспособного возраста, находящихся в республике. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета республики по занятости населения Элла Авакова.

"В настоящее время на территории республики из числа граждан Донецкой и Луганской народных республик находятся 290 человек, из них 79 детей, взрослых - 211, из которых трудоспособного возраста - 109 человек, пенсионеров - 102 человека и 10 инвалидов. Сейчас трудоустроены 26 человек, из которых за пределами пунктов временного размещения - 24 человека. В основном это работа в котельных, кафе и ресторанах, супермаркетах, школах, на заводе", - сказала Авакова.

По ее словам, для граждан, имеющих российское гражданство, в республике доступны все имеющиеся вакансии. Желание работать и пройти курсы профессионального обучения изъявили порядка 43 человек, 12 из которых были согласны работать только на территории проживания - в пункте временного размещения. Их запросы были удовлетворены.

Также жители Донбасса прошли курсы профессионального обучения.

Кроме того, единовременную материальную помощь получили 723 человека на сумму 7,2 млн рублей. В том числе граждане, находящиеся в Южной Осетии.

Сформированы были также заявки на предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом жителям Херсона и части Херсонской области на 53 человек. Из них единовременную выплату получили 51 человек на сумму 5,1 млн рублей.