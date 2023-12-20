В Петербурге открылись елочные и новогодние базары

Они работают более чем по 60 адресам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сезон елочных и новогодних базаров открыт в Санкт-Петербурге. В этом году елочные базары работают по 60 адресам в разных районах города, сообщила пресс-служба администрации города.

"20 декабря открывается сезон елочных и новогодних базаров. В этом году елочные базары открыты более чем по 60 адресам в разных районах Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляют городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, новогодние и елочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Петербурга в рамках ярмарок, отметили в пресс-службе.

Комитет по контролю за имуществом города будет следить за появлением незаконных торговых точек. Такие базары ликвидируют, а деревья будут изымать, предпринимателей привлекут к административной ответственности.

В Смольном добавили, что живую елку на Новый год предпочитают ставить 24% петербуржцев. Такие данные получены по итогам опроса держателей Единой карты петербуржца, проведенного в рамках проекта "Городской диалог". Горожан также спросили, приобретают ли они живые ели на уличных елочных базарах, 18% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

После праздника деревья можно сдать на переработку в проект "Елки, палки, и щепа". Сосны и ели отправят для животных из приютов, реабилитационных центров, конных клубов в качестве подстилки и подкормки. Также новогодние ели станут мульчой для растений. Ежегодно сезон новогодних базаров начинается в Петербурге 20 декабря и длится по 31 декабря.