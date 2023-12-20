В Подмосковье с начала года установили около 10 тыс. дорожных знаков

Также в регионе построили 60 км тротуаров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 10 тыс. дорожных знаков и 250 новых остановок установили в Московской области в 2023 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также за отчетный период в регионе отремонтировали около 900 км дорожного покрытия и построили 60 км тротуаров, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуется уже пять лет, за это время выполнен большой объем работы. В этом году мы не сбавляли темп и отремонтировали около 900 км покрытия на 270 участках региональных дорог, а также, исходя из анализа аварийности и просьб жителей построили 60 км тротуаров, 17 км новых линий освещения, 30 км ограждений, установили около 10 тыс. дорожных знаков, 250 новых остановок, 100 дорожных неровностей, 50 комплектов шумовых полос", - привели в тексте слова зампредседателя правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что в этом году рамках ремонтного сезона из отремонтированных 900 км больше 200 км покрытия обновили по выбору жителей на портале "Добродел".

Также, по данным министерства, в 2023 году завершили капитальный ремонт семи мостовых сооружений. Так, в декабре открыли проезд после завершения работ в Ступине по мосту у деревни Матюково, а до конца года планируется завершить первый этап капитального ремонта и открыть проезд по мостам в Ногинске и Воскресенске.

Кроме того, для ликвидации пробок и оптимизации дорожного движения в этом году реализовали более 350 мероприятий, среди которых реорганизация движения, изменения режимов работы и модернизация светофоров.