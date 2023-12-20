Хуснуллин заявил об обновлении около 200 км трассы между Ростовом и Крымом в 2023 году

Заместитель председателя правительства также отметил, что установлено около 2 тыс. дорожных знаков

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" отремонтировала в 2023 году 200 км автомобильной дороги между Ростовской областью и Крымом, проходящей по новым российским регионам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Масштабная работа началась в прошлом году на территории ДНР и Запорожской области - там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы", - приводит слова вице-премьера сайт правительства РФ.

По его словам, специалисты "Автодора" отремонтировали семь мостов на трассе. На маршруте установлено около 2 тыс. дорожных знаков.