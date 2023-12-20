В Днепре бульвар Екатеринославский переименовали в честь немецкого города

Бульвар переименовали в Кельнский

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти города Днепр (ранее - Днепропетровск) приняли решения избавиться от очередного русского топонима переименовав бульвар Екатеринославский, расположенный в центре города, в честь Кельна. Об этом сообщило издание "Вести" опубликовав соответствующий приказ городского совета.

"Городской совет решил переименовать бульвар Екатеринославский в Соборном и Шевченковском районах в бульвар Кельнский", - сказано в тексте документа.

Бульвар Екатеринославский появился в городе в 2004 году, выступая границей между Соборным и Шевченковским районом. Топоним повторял первоначальное название города - Екатеринослав. Город носил имя святой Екатерины покровительницы императрицы Екатерины II с 1776 по 1796 год и с 1802 по 1926 год. В 1926 году населенный пункт был переименован в Днепропетровск, в честь советского государственного деятеля Григория Петровского.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.