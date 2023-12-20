В Днепре власти лишили Брежнева звания почетного гражданина

В сентябре горсовет не стал лишать генерального секретаря ЦК КПСС звания почетного гражданина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Днепра (ранее - Днепропетровск) на востоке Украины приняли решение о лишении генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Очень коротко по результатам последней сессии [городского совета] 2023 года. <...> Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра", - написал он в Telegram-канале.

В сентябре власти Днепра не стали лишать Брежнева звания почетного гражданина. Тогда горсовет указал, что основанием для этого является личное обращение гражданина либо вступление в силу обвинительного приговора в отношении гражданина, но так как Брежнев умер в 1982 году, а закон о запрете коммунистической символики на Украине приняли в 2015 году, причин для лишения его почетного звания нет.

В феврале власти Каменского Днепропетровской области, в котором родился Брежнев, отказались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Власти города ответили на запрос СМИ, что вопрос о судьбе бюста Брежнева будет рассмотрен после окончания военного положения на Украине.

Однако 26 июля мэр Каменского Андрей Белоусов заявил, что власти обязаны убрать памятник из-за закона о декоммунизации. При этом он назвал памятник историческим наследием Каменского, признав, что для многих его жителей старшего поколения Брежнев - "историческая фигура, человек, много сделавший для города". На следующий день бюст Брежнева убрали с центрального проспекта города и перенесли на новое место.