На трассе М-5 в Оренбуржье сняли ограничение на движение автобусов и грузовиков

Его вводили из-за обильных осадков, усиления ветра и плохой видимости

ТАСС, 20 декабря. Ограничение движения для пассажирских автобусов, такси и грузовиков сняли на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий в 15:00 (13:00 мск) снято ранее введенное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта", - сообщили в управлении. Речь идет об участке с 1194 км по 1251 км федеральной трассы М-5 в Северном районе Оренбуржья.

С 9:00 мск было ограничено движение пассажирских автобусов, грузовиков и такси с 1194-й км по 1369-й км трассы М-5 на территории Северного района Оренбургской области, Башкирии и Татарстана. Ограничение ввели из-за обильных осадков, усиления ветра и плохой видимости.